أول تعليق من الرئيس الأمريكي على الحكم بسجن قاتل جورج فلويد

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحكم بالسجن على ضابط شرطة بتهمة قتل المواطن جورج فلويد العام الماضي.

ووصف بايدن، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الحكم بالسجن لمدة 22.5 عاماً على ديريك شوفين لقتل الأمريكي من أصل إفريقي بأنه حكم "مناسب".

وأضاف بايدن في تصريحاته "لا أعرف كل الظروف التي أخِذت في الاعتبار، لكن الحكم يبدو لي عادلاً".

وتسبب مقتل جورج فلويد العنيف في الـ 25 من مايو من عام 2020، خلال عملية للشرطة في مينيابولس، في اندلاع احتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة.

وكان تشوفين قد أدين بجريمة القتل من الدرجة الثانية من قبل هيئة محلفين بنهاية أبريل الماضي.