اليوم.. نظر جنحة جديدة ضد تامر أمين بسبب إهانة أهالي الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، دعوى جديدة ضد الإعلامى تامر أمين بتهمة إهانة أهالي الصعيد.

وأوضحت الجنحة المباشرة التى أقامها المحامى سليمان على أن الإعلامى تامر أمين سب وقذف أهالى الصعيد طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات، كما طالبت الجنحة بتعويض مدنى مؤقت قدره 10001 جنيه.

وأوضحت الجنحة أن الإعلامى سب أهالى الصعيد عبر برنامجه على إحدى القنوات، وعليه تم التقدم بالجنحة المباشرة ضده، وتم تحديد جلسة السبت المقبل 26 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المدعى عليه.