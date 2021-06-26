إنقاذ ٥٣ شخصا من الغرق بشواطئ رأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت مدينة رأس البر، توافد المئات من الأهالي للاستمتاع بالنسيم، أمس الجمعة، تزامنا مع تكثيف الجهود الأمنية وانتشار الكمائن على الطرق.

وأعلن اللواء حسين لبيب، رئيس المدينة، أنه جرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والالتزام بالتباعد بين الشماسي، والعمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ والمعدات البحرية.

وأوضح أنه جرى إنقاذ ٥٣ حالة من الغرق، وتسليم ١٠٣ أطفال تائهين إلى ذويهم، بالإضافة لعمل حملات مستمرة على مدار اليوم لنظافة الشاطئ ورفع المخلفات أولاً بأول.