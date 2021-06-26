«الحوثي» تزج بالأطفال في محارقها العبثية

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمس، أن جماعة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، تشجع الأطفال على ارتكاب الأعمال الإرهابية، وتزج بهم في محارقها العبثية، والعودة بهم ضحايا لهذا الصراع، خدمة لأجندتها ومشروعها الإرهابي.

وسلط السعدي، خلال اجتماع عن بُعد مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، الضوء على الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن من قبل الميليشيات «الحوثية» في مناطق سيطرتها.

وأشار السعدي إلى تجنيد الميليشيات للآلاف الأطفال، وتنظيم ما يسمى بالمعسكرات الصيفية، لتغذية عقول الأطفال بالمفاهيم الطائفية والتطرف.

وتطرق إلى جهود الحكومة اليمنية في حماية حقوق الطفل، والحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح، وإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالصراع، وإدماجهم في المجتمع، وإعادتهم إلى أسرهم.

وشدد السعدي، على ضرورة تفعيل فريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، للقيام بدوره في الرقابة ورصد كل الانتهاكات والممارسات، التي تقوم بها الميليشيات «الحوثية» من تجنيد واستخدام للأطفال وحرمانهم من الحرية وممارسة أساليب الترهيب والابتزاز بحق أسرهم، ووضع الآليات المناسبة لتفادي عرقلة «الحوثيين» لعمل هذه الفرق، والضغط عليهم لإزالة القيود والعراقيل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة من الأطفال والنساء.

من جانبها، أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بجهود الحكومة اليمنية وتعاونها مع الأمم المتحدة لحماية حقوق الأطفال والحد من استخدامهم وتجنيدهم في هذا الصراع عبر الانخراط الفعال في تنفيذ خريطة الطريق، وتعيين نقاط اتصال في القوات المسلحة للتوعية بآليات وبروتوكولات التعامل مع الأطفال، وحمايتهم من آثار الصراع.

وأبدت المسؤولة الأممية، استعدادها لتعزيز الفريق القطري في محافظة عدن بالخبرات المطلوبة، بهدف العمل على استكمال خريطة الطريق، واقترحت وضع عدد من الإجراءات التي ينبغي تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتحديد الصعوبات ووضع المعالجات المناسبة لها.