الخرطوم: إجراءات مشددة بعد كشف مخطط لتقويض الحكم

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

كشفت مصادر سودانية مطلعة أن السلطات السودانية اتخذت إجراءات مشددة من أجل إحباط مؤامرات فلول النظام السابق، الذين يحشدون الآن، بشكل مكثف من أجل تفجير الوضع خلال المظاهرات المزمعة في الثلاثين من الشهر الجاري في كل من العاصمة والولايات، مستغلين مشاعر الغضب لدى السودانيين بسبب غلاء المعيشة، وسوء الخدمات والخلافات السياسية بين الشركاء في الحكم الانتقالي.

جاء ذلك عقب إعلان لجنة إزالة التمكين ومحاربة فساد النظام السابق المعزول في السودان أن هناك محاولات للتآمر على الثورة من قبل فلول النظام المعزول.

وكشفت اللجنة عن ضبط هواتف تم تسريبها لقيادات النظام السابق من داخل سجن كوبر، وإعدادهم مخططاً للانقضاض على الثورة والعودة إلى السلطة مجدداً في ذكرى 30 يونيو، التي توافق ذكرى الانقلاب الذي قام به الرئيس المعزول عمر البشير.

وأكد وجدي صالح عضو اللجنة في مؤتمر صحفي أن هناك مؤامرة تحاك ضد الثورة السودانية للقضاء على السلطة الانتقالية، من خلال عمل مسلح، بأن يجعلوا يوم 30 يونيو تاريخاً للإجهاز على الثورة، وهو أمر مرتبط بقادة النظام المعزول.

وأشار صالح إلى أنه جرى القبض على عدد من الموظفين في البنوك متورطين في أعمال ضد النظام، وأنه سيتم تقديمهم لمحاكمات عادلة، وأنه تم تجميد 500 حساب مصرفي نشطت في أنشطة مخالفة للقانون.

وأضاف أنه تم التحفظ على 64 تريليون جنيه سوداني، وأنه تمت إحالة 173 ملفاً لمخالفات ضريبية بلغ حجم التجاوزات فيها 700 مليون جنيه.

ومن جانبه دعا تجمع المهنيين السودانيين شركاءه في تحالف قوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية للعمل سوياً من أجل تحقيق مهام الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان.

إلى ذلك، وقع رئيسا هيئة أركان الجيش المصري والسوداني في الخرطوم، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، في ختام مباحثات عسكرية بالخرطوم، حسبما أفاد الإعلام العسكري للجيش السوداني.

وأكد رئيس الأركان المصري، الفريق محمد فريد حجازي عمق العلاقات بين البلدين، موضحاً أن زيارته للخرطوم تأتي في إطار المتابعة والمراجعة لما تم الاتفاق عليه. وأشاد نظيره السوداني الفريق أول عثمان الحسين، بالتطور الملحوظ في العلاقات بين الجيشين.