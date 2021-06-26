بوركينا فاسو تمدد حالة الطوارئ بسبب الهجمات الإرهابية

ابوظبي - سيف اليزيد - واغادوغو (أ ف ب)

صوّت برلمان بوركينا فاسو، أمس، على تمديد حالة الطوارئ السارية منذ ديسمبر 2018 في أقاليم عدّة من هذا البلد، الذي يشهد تصاعداً في الهجمات الإرهابية.

وسيستمرّ هذا التمديد 12 شهراً، ويبدأ سريانه اعتباراً من 13 يوليو في أربعة عشر من أصل 45 إقليماً، موزعة على ست مناطق، تشهد هجمات إرهابية دموية بشكل متزايد.

وليل الرابع إلى الخامس من يونيو، هاجم مسلّحون، بينهم «شبّان تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً» بحسب المتحدث باسم الحكومة أوسيني تمبورا، منطقة «صلحان» في شمال شرق البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل 132 شخصاً على الأقل وفق الحكومة، و160 بحسب مصادر محلية. ويُعد ذلك الهجوم الأكثر دموية منذ بدء العمليات الإرهابية في بوركينا فاسو عام 2015.