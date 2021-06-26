السجن 22 عاما لشرطي أميركي سابق دين بقتل جورج فلويد

ابوظبي - سيف اليزيد - حُكم على الشرطي الأميركي السابق ديريك شوفين، الجمعة، بالسجن لمدة 22 عاما ونصف العام لقتله جورج فلويد، الأميركي من أصول أفريقية.

وأثارت عملية القتل أكبر مظاهرات في البلاد من أجل العدالة العرقية منذ عقود.

وقال القاضي بيتر كاهيل، أثناء إعلان العقوبة في محكمة مينيابوليس، إن "الحكم لا يستند إلى العاطفة أو التعاطف"، وكان المدعون قد طلبوا سجن الشرطي السابق 30 عاما.

وأضاف كاهيل، في كلمة مقتضبة، أن الحكم لم يستند أيضا إلى ما يطلبه "الرأي العام"، بل على القانون والوقائع المرتبطة بالقضية.

ورحب محامي عائلة جورج فلويد بالحكم الصادر بحق الشرطي السابق شوفين، معتبرا أنه يساهم في "مصالحة" الأمة.

وقال بن كرومب عبر تويتر "هذا الحكم التاريخي يقرب عائلة فلويد وأمتنا خطوة أخرى من المصالحة بالسماح لهم بطي الصفحة عبر محاسبة المسؤولين".