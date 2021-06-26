نال جزاءه.. السجن 22 عاما بحق الضابط المتسبب بمقتل “فلويد”

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

أصدر القضاء الأميركي حكماً بالسجن 22 عاماً و6 أشهر على ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق في مدينة مينيابوليس، إثر تسببه في مقتل المواطن ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد.

وكان مداريا أرادوندو، رئيس شرطة مينيابوليس، أكّد أنّ شوفين خرق قواعد قسم شرطة.

وقال أرادوندو أمام هيئة المحلفين إن ما قام به شوفين “ليس جزءا من تدريبنا وهو بالتأكيد ليس جزءا من أخلاقياتنا وقيمنا.. شوفين خرق القوانين الأخلاقية في طريقة اعتقاله المميته لفلويد”.

يذكر أن فلويد فارق الحياة يوم 25 نيسان الماضي بعد جثم شوفين بركبته على عنقه على مدى نحو 9 دقائق مانعاً عنه التنفس الطبيعي.

وتسبب حادث وفاة جورج فلويد في موجة مظاهرات عارمة ضد التمييز العرقي وعنف الشرطة الأميركية تجاه المواطنين من أصول إفريقية هزت الولايات المتحدة ودولا أخرى.