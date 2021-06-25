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انت الان تتابع خبر بالصور.. فتح طريق ورفع صبات وسط العاصمة بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - باشرت القوات الأمنية، مساء الجمعة، برفع صبات وفتح طريق وسط العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "قيادة الفرقة الخاصة، وباشراف اللواء جاسم يحيى، وبالتنسيق مع دائرة البلدية، ومديرية المرور العامة، باشرت برفع صبات السفارة الرومانية في منطقة الكرادة خارج".
وأشار إلى "المباشرة أيضًا بفتح الطرق المؤدية الى مستشفى الجادرية".
وأشار إلى "المباشرة أيضًا بفتح الطرق المؤدية الى مستشفى الجادرية".