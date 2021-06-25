انت الان تتابع خبر أشهر العملات المشفرة تهبط 50% عن أعلى مستوياتها في 2021 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انخفضت بتكوين 7.37 بالمئة إلى 32 ألفا و94.44 دولار الجمعة، بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.
ونزلت بتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5 بالمئة عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي بلغته في 14 أبريل.
وانخفضت إثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم 6.97 بالمئة إلى 1850.91 دولار اليوم، لتكون قد خسرت 138.72 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.
وانخفضت إثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم 6.97 بالمئة إلى 1850.91 دولار اليوم، لتكون قد خسرت 138.72 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.