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أشهر العملات المشفرة تهبط 50% عن أعلى مستوياتها في 2021

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بغداد - ياسين صفوان - انخفضت بتكوين 7.37 بالمئة إلى 32 ألفا و94.44 دولار الجمعة، بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.
ونزلت بتكوين، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5 بالمئة عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي بلغته في 14 أبريل.

وانخفضت إثر المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم 6.97 بالمئة إلى 1850.91 دولار اليوم، لتكون قد خسرت 138.72 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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