انت الان تتابع خبر هزة أرضية قوية تضرب جوار العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" بأن هزة أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت ولاية بينغول شرقي البلاد، الجمعة.
وأصدر والي بينغول بيانا أكد فيه تعرض 10 منازل لأضرار في قريتي أمالي ودينار بي.
وشعر العديد من سكان الولايات المجاورة بقوة الزلزال الذي كان على عمق 15.51 كيلومتر تحت الأرض، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.
وشعر العديد من سكان الولايات المجاورة بقوة الزلزال الذي كان على عمق 15.51 كيلومتر تحت الأرض، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.