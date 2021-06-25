رئيس هيئة الحشد الشعبي يزف بشرى سعيدة لمنتسبي الهيئة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الجمعة، موعد صرف فروقات منتسبي الهيئة.

وقال الفياض، في لقاء متلفز، تابعته الخليج 365، إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد صرف فروقات الرواتب لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي باثر رجعي للاشهر الثلاثة الأولى من 2021".

وبين، انه "سيصرف مبلغ 760 الف لكل مقاتل في الحشد الشعبي كفروقات رواتب".

وأضاف الفياض، أن "الهيئة قدمت دراسة لكي يكون للحشد الشعبي زي خاص به اسوة بباقي اصناف القوات الامنية، وعجلات خاصة للهيئة، ذات ألوان خاصة، وأرقام خاصة"، مؤكداً أن "المقترح لاقى موافقة القائد العام للقوات المسلحة، ويتم الإعداد لهذه الخطوة".