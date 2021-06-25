شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعتبر أفعال «طالبان» لا تتسق مع جهود السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبرت الولايات المتحدة، الجمعة، أن «الوضع القائم ليس خياراً» بالنسبة لها في أفغانستان، في حين تستعد القوات الأمريكية لاستكمال انسحابها من هذا البلد بحلول سبتمبر/أيلول، على الرغم من تصاعد هجمات حركة طالبان.

وأكدت أن أفعال الحركة لا تتسق مع مساعي السلام، في وقت استقبل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الأفغاني في البيت الأبيض.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: «نشهد تصاعداً للهجمات ضد القوات الأمنية الأفغانية في بعض المناطق في أفغانستان، مقارنة بالعام الماضي، لكن الوضع القائم لن يساعد، الوضع القائم ليس خياراً». وأضاف بلينكن أن أفعال حركة طالبان في أفغانستان لا تتسق نهائياً مع السعي إلى حل سلمي للصراع في البلاد.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي للصحفيين، إن إجلاء مترجمين من أفغانستان قد لا يستلزم الاستعانة بطائرات عسكرية أمريكية.

وذكرت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة ستنقل 18 ألف أفغاني متعاقد مع الجيش الأمريكي وعائلاتهم بعدد يصل إلى خمسين ألفاً. وأشارت إلى أن كل هذا العدد لن ينقل إلى الولايات المتحدة؛ بل سيتم نقل بعضهم إلى دول أخرى.

وكان الرئيس بايدن استقبل، أمس الجمعة، نظيره الأفغاني أشرف غني لمناقشة مستقبل أفغانستان، بينما يفتح انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان مرحلة من عدم اليقين.

والهدف المعلن للبيت الأبيض هو العمل عن كثب مع الحكومة في كابول لضمان أن أفغانستان «لن تصبح مرة أخرى ملاذاً لجماعات إرهابية تشكل تهديداً للأراضي الأمريكية».

وألتقى رئيسا الدولتين بعد ظهر الجمعة، في المكتب البيضاوي لمناقشة القضايا الشائكة المترتبة على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقالت جان بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين، أول أمس الخميس، إن «هذه الزيارة تتعلق أولاً بالتزامنا المستمر ودعمنا للشعب الأفغاني ولقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية».

وأضافت أن بايدن «سيؤكد الحاجة إلى الوحدة والتلاحم، وضرورة تركيز الحكومة الأفغانية على التحديات الرئيسية التي تواجهها أفغانستان».

ووصل أشرف غني وعبدالله عبدالله كبير مفاوضي الحكومة في المحادثات مع طالبان اللذان يأملان على ما يبدو، إبطاء الانسحاب الأمريكي، إلى واشنطن الخميس، واجتمعوا بأعضاء في الكونجرس.

وبعد لقائه المسؤولين الأفغانيين، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إلى تأجيل الانسحاب. وقال إن «قرار الرئيس بايدن سحب القوات الأمريكية يترك شركاءنا الأفغان وحدهم في مواجهة التهديدات التي يقر كبار مستشاريهم بأنها خطرة وتزداد سوءاً».

وسيلتقي غني وعبدالله عبدالله وزير الدفاع لويد أوستن في البنتاجون مقر وزارة الدفاع الأمريكية. وقال المتحدث باسم البنتاجون إن «أحد الأمور التي سنتحدث عنها بالتأكيد مع الرئيس غني، هو الشكل الذي سيبدو عليه الالتزام الدائم للولايات المتحدة تجاه حكومته». (وكالات)