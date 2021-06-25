شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في إعصار نادر ضرب التشيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمر إعصار منازل في عدد من بلدات جنوب شرق التشيك، الخميس، مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل ومئات الجرحى.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الطوارئ المحلية هيدفيكا كروباكوفا: إن عدد القتلى خمسة على الأقل، وأضافت: إنه من المبكر ذكر أي تقديرات؛ لأن هناك عدداً من العالقين تحت الأنقاض؛ لكنها أشارت إلى أن عدد القتلى يفترض ألا يتجاوز العشرة. وقالت كروباكوفا: إن «التقديرات الأولية تشير إلى إصابة ما بين 100 و150 شخصاً». من جهته، ذكر مستشفى هودونين أنه استقبل نحو مئتي جريح. ونقل عشرات الجرحى إلى المستشفى بعد أن أدى الإعصار إلى انقلاب حافلة.

وكتب وزير الداخلية جان هاماسيك في تغريدة على «تويتر» «تجري تعبئة كل المساعدات المتاحة أو في طريقها إلى منطقة هودونين؛ حيث ضرب الإعصار بلدات عدة». وقال: إن الحكومة تدرس أيضاً تعبئة الجيش إذا لزم الأمر. وينتظر وصول فرق إنقاذ نمساوية وسلوفاكية؛ لمساعدة نظيرتها التشيكية.

وفي هودونين البلدة الواقعة على الحدود مع سلوفاكيا، أصيبت دار للمسنين بأضرار.

وفي تسجيلات فيديو تم تداولها على الشبكات الاجتماعية تظهر مبانٍ مدمرة وأشجار مقتلعة وحرائق.

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن رئيس بلدية هروسكي قوله: إن نصف هذه القرية دمرها الإعصار. (وكالات)