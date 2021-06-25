شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرسون يطالب بالإبقاء على تفويض المساعدات في سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، الجمعة، إلى الداعين للحفاظ على التفويض لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه موسكو ويُعتبر اختباراً لعلاقتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما نفت واشنطن، تقارير تحدثت عن اعتزامها إلغاء الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967، كما أكدت أنها ستُبقي على وجودها العسكري شمال شرقي سوريا.

تحذير من كارثة

وقال بيدرسون أمام مجلس الأمن، إن «المدنيين في أنحاء البلاد بحاجة ماسة إلى مساعدات حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود. من بالغ الأهمية الحفاظ على الوصول وتوسيعه، من خلال العمليات عبر الحدود والخطوط الأمامية».

وشدد المبعوث على أن «الاستجابة واسعة النطاق عبر الحدود، ضرورية لمدة 12 شهراً إضافية لإنقاذ الأرواح». ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في 10 يوليو/تموز.

وكان متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أكد أن عدم تمديد التفويض الخاص بإرسال معونات إلى سوريا، قد يؤدي إلى «كارثة إنسانية» جديدة في شمال غربي البلاد. وأضاف المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، في إفادة صحفية بجنيف، أمس الجمعة، أن إخفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تجديد التفويض لعام آخر في العاشر من يوليو/تموز، قد يحول دون تسليم اللقاحات إلى المنطقة، بما في ذلك لقاحات كوفيد 19.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ناشد في وقت سابق، مجلس الأمن الدولي تجديد تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لعام آخر، محذراً من أن إخفاق المجلس المكون من 15 عضواً في ذلك «ستكون له عواقب مدمرة».

بقاء القوات الأمريكية

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن سياستها تجاه الجولان «لم تتغير»، رداً على أنباء عن نيتها سحب اعتراف الإدارة السابقة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وكان موقع «واشنطن فري بيكون» ذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن، قد تتراجع عن قرار سلفه دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وفي نفس الوقت نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية قوله، رداً على أسئلة عن موقف إدارة بايدن إزاء وضع الجولان، إن «هذه الأرض ليست تابعة لأحد، والسيطرة عليها قد تتغير نظراً للديناميكيات المتغيرة في المنطقة».

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تنوي الحفاظ على وجودها العسكري شمال شرقي سوريا «بهدف مكافحة تنظيم داعش» الإرهابي.

وقال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جووي هود، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: «ننوي الحفاظ على وجود عسكري محدود شمال شرقي سوريا، بهدف واحد يتمثل في محاربة تنظيم «داعش» في شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية لبسط الاستقرار في المناطق المحررة في سوريا». (وكالات)