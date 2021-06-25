شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: خطة لتوزيع الآلاف من قطع الأراضي على العراقيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”،وكالات

كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجمعة، الشرائح المستهدفة في خطة لتوزيع مئات الآلاف من قطع الأراضي على عموم العراقيين، في وقت انتقد ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، حرمان نحو سبعة ملايين عراقي من الإدلاء بأصواتهم في الخارج، فيما التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، خلال زيارته الحالية إلى مدريد، بمجموعة السفراء العرب المعتمدين لدى مدريد، بحضور السفير العراقي عادل مصطفى كامل، وموظفي السفارة.

ورد الكاظمي على تخوفات محاوره حيال صدقية الخطوة بالقول: «الحمد لله والشكر، ليس لديّ حملة انتخابية كي أعطي أوراقاً من دون قطعة أرض، ولا حزب لدي، ولست مقبلاً على انتخابات». وأوضح رئيس الحكومة العراقية أنه «بالفعل قبل أسبوعين وضعنا خطة في مجلس الوزراء لتوزيع أكثر من 500 ألف قطعة ارض على عموم العراقيين». وحدد الكاظمي المرشحين للحصول على هذه الأراضي بالقول: «المستهدفون عوائل الشهداء، والشريحة الفقيرة، وموظفو الدولة العراقية، والصحفيون، وكذلك أفراد الأجهزة الأمنية والجيش، والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب». أما بشأن آلية التنفيذ، فقد أفاد بأنه سيتم الإعلان عن ذلك في بداية شهر يوليو/ تموز المقبل على الموقع الإلكتروني، «وسنضع الشرائح المستهدفة، وكل واحد يجمع النقاط ويقدم ويحصل على قطعة أرض». ولفت إلى أن الأراضي المقرر توزيعها بعضها مجهز بالخدمات، والبعض الآخر توجد خطة لتوفير الخدمات فيها، ووعد بمتابعة تنفيذ الإجراءات بشأن توزيع الأراضي لضمان الشفافية.

من جهة أخرى، ذكر ائتلاف الوطنية في بيان، أنه «أرسل مذكرتين إلى مفوضية الانتخابات تضمنتا عدداً من الملاحظات لضمان نزاهة الانتخابات من دون أن يتلقى أي ردٍ بشأنهما». وأضاف أن «وجود عدد كبير من النازحين والمهجرين بعيداً عن مناطق ومراكز انتخابهم، فضلاً عن إلغاء تصويت الخارج الذي سيحرم نحو ٧ مليون عراقي من التصويت، لا يوفر العدالة المطلوبة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد». كما جدد الائتلاف تأكيده على «ضرورة الاستعانة بشركة أخرى لفحص وتدقيق الأجهزة البايومترية وإصدار شهادة التقييم والكفاءة للأجهزة المستخدمة».

إلى ذلك، ذكر بيان للخارجية العراقية أن «الوزير حسين ألقى كلمة تضمنت شرحاً لسياسة العراق الخارجية، والمحاور التي ينتهجها العراق المتمثلة في تحقيق التوازن في العلاقات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومبدأ حسن الجوار، كما قدم شرحاً لاستعدادات الحكومة العراقية لإجراء الانتخابات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل». وبحسب البيان، تطرق الوزير إلى «التحديات القائمة التي واجهتها الحكومة العراقية، ومنها مواجهة تحديات الجائحة، وتداعياتها الاقتصادية، وملاحقة ما تبقّى من عصابات تنظيم «داعش» الإرهابي، وإعمار المدن المحرّرة»، مشيراً إلى النجاح الملحوظ الذي أحرزته الحكومة العراقية في هذا الخصوص».