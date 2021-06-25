شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» تهبط إلى 32094 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

انخفضت «بيتكوين» 7.37 في المئة، لتصل إلى 32 ألفاً و94.44 دولار، الجمعة، بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.

ونزلت «بيتكوين»، أكبر وأشهر العملات المشفرة في العالم، 50.5 في المئة عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفاً و895.22 دولار الذي بلغته في 14 إبريل/ نيسان.

وانخفضت «إثر» المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم 6.97 في المئة إلى 1850.91 دولار، الجمعة، لتكون قد خسرت 138.72 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.