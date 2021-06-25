‏الحكم بسجن قاتل جورج فلويد بالسجن 22 عاما ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قضت محكمة أمريكية، بسجن الشرطي السابق المدان بقتل جورج فلويد، المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية الذي قول خنقا، لمدة ٢٢ عاما ونصف، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وطلب المدعون عقوبة السجن ثلاثين عاما بحق الشرطي البالغ 45 عاماً الذي قتل في 25 مايو 2020 في مينيابوليس الرجل الأربعيني الأسود خنقا عندما ضغط بركبته على عنقه، ما أثار حركة مناهضة للعنصرية غير مسبوقة في كافة أنحاء الولايات المتحدة والعالم.

واعتبر المدّعون في مستندات حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها قبل الجلسة أن الشرطي "ارتكب جريمة وحشية" و"تسبب بصدمة" لأقرباء الضحية و"صدم ضمير الأمة".

وتنصّ قائمة تحديد العقوبات في مينيسوتا على السجن ما لا يقل عن 12 عاماً ونصف العام للجرائم التي أُدين بارتكابها في العشرين من أبريل، بعد محاكمة مدوية.