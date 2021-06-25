بسبب حادث تصادم.. توقف حركة السير بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

توقفت الحركة المرورية على طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي، إثر تصادم سيارتي ميكروباص عند مزلقان السفاينة بطوخ، اتجاه بنها، ما أدى إلى تحريكه في الطريق، ونجح مرور القليوبية في إعادتها لطبيعتها مرة أخرى بعد تنحية السيارات المتسببة في الحادث.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي.

جرى إبلاغ مرور القليوبية، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بعد مزلقان السفاينة، طريق "القاهرة- إسكندرية" الزراعي، اتجاه بنها، وجرى اصطدامهم بالنيوجرسي، ما أدى إلى تحريكه وتعطل الطريق وإصابة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.