أول تعليق من جامعة طنطا على التحرش والتنمر على طالبة بسبب فستان

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

علقت جامعة طنطا في بيان رسمي مساء اليوم الجمعة، على ما جرى تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول تصريحات طالبة بكلية الآداب بتعرضها للتنمر والتحرش أثناء أدائها الامتحان بسبب ارتدائها فستان.

وجاء البيان كالتالي: "بشأن ما أثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طالبة في كلية الآداب بالجامعة للتنمر من قبل بعض الموظفين العاملين بالكلية، نؤكد للجميع أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي شكوى رسمية وجهت إلى إدارة الكلية من قبل الطالبة في هذا الشأن، ‏ونؤكد أيضًا للجميع أنه في حالة وجود شكوى رسمية سيجري التحقيق فيها على الفور وإعلان نتائجها للجميع".