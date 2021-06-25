بالفيديو.. " دوق قبل ما تشتري " انطلاق فعاليات مهرجان المانجو في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

انطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات مهرجان أسوان الثاني للمانجو، والذي تنظمه محافظة أسوان، بهدف التسويق لمحصول المانجو ومساعدة المزارعين والمنتجين على التواصل مع التجار والمستثمرين من مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، إن المهرجان يهدف للتعريف بأنواع المانجو التي تجري زراعتها بأسوان والتي تبلغ حوالى 50 صنفا، وربط المزارعين بالتجار، ومساعدة المزارعين في تسويق محصولهم.

وقال عبدالباسط أبو عوف من مزارعي المانجو بأسوان، إن المهرجان فرصة لعرض أنواع المانجو التي تشتهر بزراعتها المحافظة، ومنها الهندي والعويسي والتيمور وخد الجميل وصديقة والزبدية، والبيع في المهرجان يكون بسعر الجملة.

وأضاف المزارع: "احنا رافعين شعار دوق قبل ما تشتري".