بالأسماء..إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الجمعة، من أسرة واحدة، إثر انقلاب تروسيكل يستقلونه على رافد الطريق الدولي الساحلي بنطاق بلطيم بالقرب من بورصة الأسماك.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وصول 9 مصابين بينهم أطفال، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي، بإصابات مختلفة إثر انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه، على رافد الطريق الدولي الساحلي في نطاق مركز بلطيم، أثناء عودتهم من مصيف بلطيم.

وأصيب في الحادث كل من "دينا.م.م.ب"، 20عامًا، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، و"رضا.ا.ر"، 25عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، و"تامر.ش"، 34عامًا، مصابًا بسحجات، وكدمات متفرقة، و"وليد.ت.م"، عامين، جرح قطعي بالرأس، و"رحمة.ت.م"، 4 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

كما أصيبت "منى.ح.ع"، 55 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، و"رغدة.م.م"، 24 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، و"محمد.ت.م"، 6 أعوام، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، و"محمد.ب" 22 عامًا، اشتباه كسر بالكتف الأيمن.