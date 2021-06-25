"مالحقتش تسرق حاجة".. كواليس قفز خادمة من الطابق الثاني بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات سقوط سيدة من شرفة منزل بمدينة السادس من أكتوبر.

جهود البحث والتحري أشارت إلى أن الأربعينية تعمل كخادمة لدى إحدى الأسر بالحي الثامن وأنها شرعت في سرقة بعض محتويات المنزل.

خطة الخادمة طرأ عليها تغيير كاد ينهي حياتها. اكتشف أصحاب المنزل عملية السرقة فهرعت صاحبة الـ42 سنة إلى الشرفة وقفزت منها خشية ملاحقتها لتنقل إلى المستشفى دون سرقة شئ.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم ثان أكتوبر.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث ثان أكتوبر، توصلت إلى سقوط "فاطمة.ش.ع"، 42 سنة مقيمة شارع أرض اللواء، من شرفة شقة بالطابق الثاني بعقار بالحي الثامن، وإصابتها بكسور متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.