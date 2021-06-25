وقال الشرطي 45 عاما خلال جلسة إعلان العقوبة بحقه «بسبب المسائل القانونية العالقة، لست في صدد الإدلاء بتصريح رسمي في هذه المرحلة، ولكن باقتضاب، أحرص على تقديم تعازي إلى عائلة فلويد».
وأضاف في أول تصريح علني يدلي به منذ مقتل فلويد في 25 مايو 2020، «ستظهر في المستقبل معلومات جديدة، وآمل أن تكون مثيرة للاهتمام وتجلب لكم راحة الضمير».
وفي وقت سابق من الجلسة، طلبت عائلة فلويد من القضاء إنزال «العقوبة القصوى»، أي السجن أربعين عامًا، بحق الشرطي ديريك شوفن. وسأل شقيق فلويد تيرينس الشرطي «لماذا؟ ماذا كان يدور في رأسك حين جثوت بركبتك على رقبة أخي في وقت كنت تعلم أنه لم يكن يمثل أي تهديد؟». من جهتها، قالت والدة الشرطي شوفن أمام المحكمة إن نجلها «إنسان هادئ وعاقل ومحترم»، مضيفة أنه «أعاد التفكير كثيرًا في أحداث» 25 مايو 2020 و«قد رأيت الثمن الذي دفعه ولا أعتقد أن حكما شديدا سيكون جيدا بالنسبة اليه».
وطلب المدعون عقوبة السجن ثلاثين عاما بحق الشرطي الذي قتل في مينيابوليس الرجل الأربعيني الأسود خنقا عندما ضغط بركبته على عنقه، ما أثار حركة مناهضة للعنصرية غير مسبوقة في كافة أنحاء الولايات المتحدة والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 22 عاما ونصف لقاتل جورج فلويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.