ألمانيا: قتل 3 أشخاص في اعتداء بسكين

وقالت الشرطة إنها أغلقت منطقة في وسط فورتسبورغ حيث كانت تنفذ «عملية كبيرة»، وأوضحت أنها اعتقلت رجلا مشتبها فيه ولا يوجد حاليًا أي خطر على السكان. ولم يصدر حتى الآن أي توضيح بشأن دوافع عملية الطعن.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رجلا من أصول إفريقية يحمل سكينا، بينما يحاول بعض الأشخاص ملاحقته، ولقطات توثق عملية القبض عليه من قبل عناصر أمن.
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