موسكو تلزم ثلث الموظفين بالعمل عن بعد بسبب كورونا

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أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، عودة العمل إلزامياً عن بُعد لما لا يقل عن 30% من موظفي الشركات اعتباراً من الاثنين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق مرسوم نُشر على موقع المدينة.

وباتت العاصمة الروسية بؤرة لانتشار كوفيد بسبب المتحورة "دلتا". ونص المرسوم على أن العمل عن بعد سيكون إلزامياً للموظفين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً وأولئك المعرضين للخطر.

كان هذا الإجراء ساري المفعول خلال الموجتين الأولى والثانية من الوباء ورُفع في نهاية شهر يناير، لكن سُجل انتشار جديد للوباء وخصوصاً في موسكو في الأسبوعين الماضيين بسبب المتحورة "دلتا".

سجلت العاصمة الروسية، اليوم الجمعة، 98 وفاة جراء كوفيد- 19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو رقم قياسي منذ بداية تفشي الوباء. وفي الفترة نفسها، سُجلت 20393 إصابة جديدة في البلاد بينها 7916 في موسكو.

جعلت موسكو الأسبوع الماضي التطعيم إلزاميًا للعاملين في مجالات الخدمات وأعادت فرض قيود واستخدام تصريح صحي. لكن من غير المتوقع فرض إغلاق عام كما حدث في ربيع 2020.

وحذت العديد من المناطق حذو العاصمة وأعادت فرض القيود. وأعلنت رئيسة وكالة الصحة الروسية آنا بوبوفا، اليوم الجمعة، أن التطعيم الإلزامي لفئات معينة سيشمل 18 منطقة اعتبارًا من الاثنين.

في موسكو، بدأت الشركات بتشجيع موظفيها على التطعيم.

وفقًا لآخر الأرقام، تلقى ما يقرب من 15% من السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفقًا لموقع "غوغوف".

لكن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أكد أن "معدلات التطعيم تسارعت بشكل كبير". وأضاف في اجتماع حكومي "لدينا مخزون من اللقاحات. من المهم تسليمها في الوقت المحدد إلى المناطق".

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو من جانبه إن 12% من المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد في حالة خطيرة، لكن 15% فقط من الأسرة في العناية المركزة مشغولة حاليًا.

وروسيا، التي سجلت 132,064 وفاة رسميًا، هي الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا جراء كوفيد.