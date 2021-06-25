3 قتلى و6 إصابات بعملية طعن في مدينة ألمانية

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ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ثلاثة أشخاص قتلوا طعنا وأصيب ستة في هجوم بمدينة فيرتسبورج بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا اليوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن عملية الطعن نفذها رجل هاجم مشاة، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت المشتبه به بعد إصابته برصاصة في ساقه. .

وأكدت الشرطة أيضا أنها ألقت القبض على مشتبه به بعد "عملية كبيرة" أغلقت فيها بعض قطاعات وسط المدينة.

وذكرت شرطة منطقة "فرانكونيا السفلى" على تويتر "ألقينا القبض على مشتبه به...لا مؤشرات على مشتبه به ثان ولا خطر على السكان".

لم تدل الشرطة بأي تفاصيل عن دوافع العملية.

وهرعت الكثير من سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث.

استدعت الشرطة عددا من الشهود للإدلاء بشهاداتهم وطلبت من الجميع مغادرة المكان.

كانت الشرطة قالت، في وقت سابق اليوم، إن أعلقت وسط المدينة بسبب "حادث كبير" قبل أن تدلي بالتفاصيل.