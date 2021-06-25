قتلى وجرحى في عملية طعن بمدينة فورتسبورغ الألمانية والشرطة تعتقل المهاجم

المنامة - ياسر ابراهيم -

سقط العديد من القتلى والجرحى في اعتداء بمدينة فورتسبورغ الألمانية اليوم الجمعة، وفق ما أفادت به الشرطة المحلية عبر تويتر، في حين ذكرت وسائل إعلام أن الهجوم نُفذ طعنا.



وقالت الشرطة إنه تم اعتقال المهاجم، مؤكدة أنه لا خطر يهدد السكان، لكنها لم تدل بأي تفاصيل عن دوافعه.



وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن 3 أشخاص قتلوا طعنا، وأصيب 6 آخرون في هجوم بمدينة فورتسبورغ اليوم الجمعة، مضيفة أن الشرطة اعتقلت المشتبه فيه بعد إصابته برصاصة في ساقه.



وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه فيه بعد "عملية كبيرة" أغلقت فيها بعض قطاعات وسط المدينة.



وكتبت شرطة منطقة لوار فرانكونيا على تويتر "ألقينا القبض على مشتبه فيه، لا مؤشرات على مشتبه فيه ثان ولا خطر على السكان".



المصدر: وكالات