كارثة مبنى ميامي.. 4 قتلى والمفقودون 159 حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 9:09 مساءً

لا تزال الكارثة المفجعة التي وقعت أمس الخميس في ميامي، جراء انهيار أجزاء من مبنى سكني شمال ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية، تسجل المزيد من الضحايا والمفقودين.

فقدأعلنت عمدة مقاطعة ميامي دايد، دانييلا ليفين كافا، العثور على ثلاث جثث خلال الليلة الماضية، ما يرفع عدد القتلى إلى أربعة جراء انهيار قسم من مجمع “شامبلين تاورز ساوث” في منطقة ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية.

وارتفع عدد المفقودين جراء الحادث من 99 إلى 159 مفقودا، وفقا لعمدة المقاطعة.

وقالت كافا خلال مؤتمر صحفي، صباح الجمعة، “أود أن تكون واضحة بشأن الأرقام، إنها متغيرة”.

ولا تزال عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض متواصلة، حتى صباح الجمعة، باستخدام الكلاب المدربة وأجهزة السونار.

وكان مسؤولو الإنقاذ في المقاطعة قد أكدوا، الخميس، أن شخصا واحدا على الأقل قُتل، فيما لا يزال آخرون محاصرين بعد انهيار مبنى سكني بشكل جزئي في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأظهرت لقطات يبدو أنها مأخوذة من كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لانهيار المبنى الذي تم بناؤه عام 1981 ويضم أكثر من 130 وحدة.

ويقع المبنى السكني، المطل على المحيط الأطلسي، في شمال منطقة ميامي بيتش السياحية، ويتكون من 12 طابقا.