بالصورة.. اندلاع حريق 'ضخم' في مول جنوبي العراق

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في تاج مول وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار".

وفي الوقت الذي أشار فيه المصدر إلى وصول فرق الأطفاء للسيطرة على الحريق، أكد أنه لغاية اللحظة لم يتم معرفة أسباب الحادث.

