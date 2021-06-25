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انت الان تتابع خبر بالصورة.. اندلاع حريق 'ضخم' في مول جنوبي العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، باندلاع حريق "ضخم" بمجمع تجاري جنوبي العراق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في تاج مول وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار".
وفي الوقت الذي أشار فيه المصدر إلى وصول فرق الأطفاء للسيطرة على الحريق، أكد أنه لغاية اللحظة لم يتم معرفة أسباب الحادث.
وفي الوقت الذي أشار فيه المصدر إلى وصول فرق الأطفاء للسيطرة على الحريق، أكد أنه لغاية اللحظة لم يتم معرفة أسباب الحادث.