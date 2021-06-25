عطل مصعد يتسبب بحالة إغماء لطفل في ذي قار

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مصعداً تعطل في إحدى البنايات، وكان بداخله خمس أشخاص بينهم أطفال، وبسبب ضيق المكان والحرارة العالية ولحجزهم لفترة طويلة تسبب بإغماء وفقدان الوعي لأحد الأطفال".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني في المحافظة تدخلت وأنقذت الأشخاص وتوجهت بهم إلى المستشفى للفحص وتلقي العلاج".

