انت الان تتابع خبر عطل مصعد يتسبب بحالة إغماء لطفل في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بعطل مصعد إحدى البنايات التجارية في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، ما تسبب بحالة إغماء لطفل.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مصعداً تعطل في إحدى البنايات، وكان بداخله خمس أشخاص بينهم أطفال، وبسبب ضيق المكان والحرارة العالية ولحجزهم لفترة طويلة تسبب بإغماء وفقدان الوعي لأحد الأطفال".
وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني في المحافظة تدخلت وأنقذت الأشخاص وتوجهت بهم إلى المستشفى للفحص وتلقي العلاج".
وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني في المحافظة تدخلت وأنقذت الأشخاص وتوجهت بهم إلى المستشفى للفحص وتلقي العلاج".