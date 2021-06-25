الشعب الجمهوري: حرمان 274 صحفيًا من الحرية خلال عام



تركيا.. حبس 274 صحفيًا خلال وباء كورونا



كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أن 274 صحفيًا سجنوا خلال فترة وباء كورونا، وأن الصحف تتعرض لضغوط بحرمانها من الإعلانات.

حزب الشعب الجمهوري نشر تقريرًا بعنوان “الوباء وحرية الصحافة”، موضحًا أنه وفقا للتقرير السنوي الأخير للجنة حماية الصحفيين، فقد حُرم 274 صحفيًا من حريتهم خلال الفترة ما بين 1 كانون الثاني (يناير) 2020 و1 ديسمبر 2020، عندما سُجن عدد قياسي من الصحفيين بسبب عملهم في عام 2020.

حزب الشعب الجمهوري قال إنه يتحمل مسؤولية الدفاع عن الحقوق النقابية والإصرار على الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة.

وورد في التقرير أنه بدلاً من تعزيز بيئة الصحافة الحرة في تركيا، فرضت مؤسسة الإعلانات الصحفية عقوبة حظر الإعلانات لمدة 796 يومًا على 169 صحيفة في عام 2020.

وبحسب التقرير، فعلى الرغم من إعلان مديرية الاتصالات أنه لا يوجد إلغاء للبطاقات الصحفية وأنها في مرحلة التقييم، لا يزال هناك ما يقرب من 600 بطاقة لم تصدر بعد منذ نهاية العام الماضي.





وتابع التقرير: “سيكون هدف الشعب الجمهوري هو ضمان إمكانية استخدام حرية وسائل الإعلام والاتصالات على نطاق واسع دون التسبب في تلوث المعلومات، وأن البيئة الشفافة والديمقراطية للجمهور يمكن أن تستفيد من الحق في المعلومات على أوسع نطاق”.

كما أشار الحزب إلى أنه يهدف إلى “منع الممارسات غير القانونية والمتحيزة لوكالة الإعلانات الصحفية التي تتحول إلى نوع من عنصر الضغط، سيتم منع الاحتكار في وسائل الإعلام”.