جنوب السودان يخطط لتشييد سد ضخم على النيل لمنع الفيضانات المدمرة

الشارقة - اميمة ياسر - قال نائب وزير خارجية جنوب السودان دينج داو بينج مالك إن بلاده تخطط لتحقيق حلم يقارب عمره عشر سنوات بتشييد سد ضخم على النيل لمنع الفيضانات المدمرة.

وقال مالك في حوار مع صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية "هذه خطة إستراتيجية للدولة، الحكومة لديها خطة لبناء سد لتوليد الكهرباء والطاقة لأنه لا يمكن أن تكون لديك دولة بدون تصنيع".

وأضاف مالك "انظر إلى البلد اليوم، معظم جنوب السودان غارق في الفيضانات بينما نحن نتحدث الآن. ولاية أعالي النيل مغمورة بالمياه. لم تتسن لنا الفرصة كدولة للتفكير والتخطيط. عليك تنظر إلى احتياجات السكان وإلى الصناعات المتنامية".

وتابع مالك أن بلاده تعاني من الفيضانات ونقص الكهرباء وندرة المياه وضعف البنية التحتية، لكن مشروع السد جزء من خطة الحكومة الممولة من عائدات النفط لإصلاح مشاكلها العديدة.

وأوضح مالك أن وزارة الري تلقت تعليمات لبدء إجراء دراسات أولية للمساعدة في صياغة الخطط - بما في ذلك مدى ارتفاع السد، وحجم الخزان خلف الهيكل وعدد التوربينات التي يمكنها تشغيلها.

واستطرد نائب وزير الخارجية بجنوب السودان "سنأخذ بعين الاعتبار عند بناء السد الأثر البيئي والجانب الهيدرولوجي. إننا نتطلع إلى الاستدامة، ونراعي الظروف البيئية المحيطة، لا يمكنك فعل ذلك بين عشية وضحاها، ونتوقع أيضًا المشكلات التي قد تظهر".