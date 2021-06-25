مايكروسوفت تكشف عن نظام التشغيل «ويندوز 11»

25 يونيو , 2021

كشفت شركة "مايكروسوفت"، يوم أمس الخميس، عن نظام التشغيل "ويندوز 11"، وهو أول تجديد رئيسي لنظام التشغيل منذ عام 2015 مع تغييرات جديدة تتطلع بشكل مباشر إلى نموذج أعمال شركة "آبل" المُربح، بحسب "رويترز".

وسيتضمن النظام الجديد، الذي سيصل إلى السوق بحلول نهاية هذا العام، متجراً جديداً يتيح لمطوري البرامج استخدام أنظمة الدفع داخل التطبيق الخاصة بهم وعدم دفع أي عمولات لمايكروسوفت.

كما سيسمح للمستخدمين بالعثور على تطبيقات آندرويد للهواتف المحمولة وتشغيلها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم؛ وذلك بفضل المساعدة التقنية من كل من أمازون وإنتل.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال الإعلان عن نظام التشغيل الجديد: "لطالما دافع ويندوز عن سيادة المبدعين، وعمل كوكيل للمستهلكين".

وقالت الشركة الأميركية إنها ستضمّ أدوات جديدة لمنشئي المحتوى، بما في ذلك منافذ الأخبار المحليّة، مباشرة في نظام التشغيل "ويندوز 11". وخفّضت الشركة مؤخّراً عمولات الألعاب التي تُباع عبر المتجر إلى 12%، أي أقلّ من الـ15% التي تحصل عليها لقاء التطبيقات العادية، وكانت منتقداً صريحاً لمتجر تطبيقات آبل.