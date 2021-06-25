ليفربول يقلق ريال مدريد

فوفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، جدد ليفربول اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حيث بات مستعدًا لمزاحمة ريال مدريد على الصفقة، إذا فتح النادي الفرنسي الباب للمفاوضات حول رحيل اللاعب.وذكرت الصحيفة أن النادي الإنجليزي، يعتقد أن التعاقد مع مبابي له أهمية على المدى الطويل، بسبب صغر سنه.

وأبرزت أن مهاجم الديوك رفض عرض سان جيرمان لتجديد عقده، لذا سيسعى النادي الفرنسي لبيعه، قبل أن يرحل مجانًا في الصيف المقبل.

وسبق أن زعمت تقارير صحفية، أن باريس يستهدف التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول، إذا رحل مبابي خلال فترة الانتقالات الحالية.

