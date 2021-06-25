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ليفربول يقلق ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-25 | 20:42

ليفربول يقلق ريال مدريد

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أثار ليفربول قلق ريال مدريد، بشان إحدى الصفقات المحتملة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي.
فوفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، جدد ليفربول اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حيث بات مستعدًا لمزاحمة ريال مدريد على الصفقة، إذا فتح النادي الفرنسي الباب للمفاوضات حول رحيل اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإنجليزي، يعتقد أن التعاقد مع مبابي له أهمية على المدى الطويل، بسبب صغر سنه.

وأبرزت أن مهاجم الديوك رفض عرض سان جيرمان لتجديد عقده، لذا سيسعى النادي الفرنسي لبيعه، قبل أن يرحل مجانًا في الصيف المقبل.

وسبق أن زعمت تقارير صحفية، أن باريس يستهدف التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول، إذا رحل مبابي خلال فترة الانتقالات الحالية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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