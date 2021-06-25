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الصحة العالمية تحدد سبل منع ظهور سلالات جديدة من كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت منظمة الصحة العالمية عن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات كورونا الجديدة.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، اليوم الجمعة، إن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا هي إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم.

وأضاف تيدروس: "السلالات الجديدة متوقعة، وستواصل الظهور، هذا ما تفعله الفيروسات، فهي تتطور، لكننا يمكن أن نمنع ظهور السلالات من خلال منع كوفيد 19 من الانتقال".


وأشار إلى أن المنظمة قلقة حيال سلالة دلتا سريعة الانتشار.

وتابع: "الأمر ببساطة: مزيد من العدوى يعني المزيد من السلالات. وقليل من العدوى يعني القليل من السلالات".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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