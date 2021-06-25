إنتر ميلان يصوب نحو 3 لاعبين لخلافة حكيمي

ويعرض النيراتزوري حكيمي للبيع، في الميركاتو الصيفي الجاري، من أجل حل الأزمة المالية التي يعيشها حاليا.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر ميلان يخطط للحصول على 65 مليون يورو على الأقل، من بيع حكيمي هذا الصيف.



وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر، سيخصص 15 مليونًا فقط للتعاقد مع ظهير جديد لدعم الفريق.

وأوضحت أن الأسماء المطروحة حاليًا هي: مانويل لاتزاري (لاتسيو) - هيكتور بيليرين (آرسنال) - دافيدي زاباكوستا (تشيلسي).

وذكرت أن الظهير الهولندي دينزل دومفريس، جرى ربطه أيضًا بالانضمام لإنتر، لكنه يعد خيارًا مكلفًا الآن للنيراتزوري.

