رسميا.. باريس سان جيرمان يجدد عقد مبابي

ويعد مبابي أحد أبرز اللاعبين في فريق شباب باريس سان جيرمان ولذلك، حافظ النادي الفرنسي عليه وقاموا بتجديد عقده.

وقد تمثل هذه الخطوة تقدم كبير في قضية تجديد عقد كليان مبابي شقيق إيثان الأكبر ونجم الكرة الفرنسي والذي ينتهي عقده في صيف عام 2022 ولم يجدد حتى الآن وسط اهتمام من نادي ريال مدريد.

