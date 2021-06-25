انت الان تتابع خبر رسميا.. باريس سان جيرمان يجدد عقد مبابي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-25 | 19:07
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد إيثان مبابي الشقيق الأصغر لكليان مبابي مهاجم الفريق حتى صيف عام 2024.
ويعد مبابي أحد أبرز اللاعبين في فريق شباب باريس سان جيرمان ولذلك، حافظ النادي الفرنسي عليه وقاموا بتجديد عقده.
وقد تمثل هذه الخطوة تقدم كبير في قضية تجديد عقد كليان مبابي شقيق إيثان الأكبر ونجم الكرة الفرنسي والذي ينتهي عقده في صيف عام 2022 ولم يجدد حتى الآن وسط اهتمام من نادي ريال مدريد.
وقد تمثل هذه الخطوة تقدم كبير في قضية تجديد عقد كليان مبابي شقيق إيثان الأكبر ونجم الكرة الفرنسي والذي ينتهي عقده في صيف عام 2022 ولم يجدد حتى الآن وسط اهتمام من نادي ريال مدريد.
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