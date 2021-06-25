قتلى وجرحى في ألمانيا

وذكرت صحيفة "بيلد" أن الهجوم أسفر، حسب المعلومات الأخيرة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقالت الشرطة إنها أغلقت منطقة في وسط فورتسبورغ حيث كانت تنفذ "عملية كبيرة"، وأوضحت أنها اعتقلت رجلا مشتبها فيه ولا يوجد حاليا أي خطر للسكان.



ولم يصدر حتى الآن أي توضيح بشأن وجود دوافع متعلقة بالإرهاب وراء عملية الطعن.