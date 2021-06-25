دماء وحشد غاضب وقتلى.. صومالي يربك فورتسبورغ الألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 أشخاص على الأقل، وأصيب 6 آخرون بعضهم في حالة خطرة، الجمعة، في حادث طعن بمدينة فورتسبورغ جنوبي ألمانيا.

وهاجم رجل، عدة أشخاص بسكين في وسط مدينة فورتسبورغ، شمالي ولاية بافاريا "جنوب"، ما أوقع قتلى وحرحى وأحدث حالة من الهلع.

ووفق تقارير صحفية ألمانية، فإن 3 أشخاص قتلوا، وأصيب 6 آخرون بضعهم في حالة خطيرة، في الهجوم.

وكتبت الشرطة في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" تابعتها ”الخليج 365”: "ما زلنا في الموقع مع فريق عمل قوي.. شعر المهاجم بالارتباك بعد أن استخدمت الشرطة الأسلحة النارية".

وتابعت: "هناك العديد من الإصابات والوفيات لكن لم يعد هناك أي خطر".

ولاحقا أكدت الشرطة الألمانية، أن منفذ الهجوم صومالي الجنسية ويبلغ من العمر 24 عاما.

ورغم إعلان الشرطة عدم وجود خطر في الوقت الحالي، لا تزال مناطق وسط فورتسبورغ "مغلقة" وسط انتشار مكثف لعناصر الأمن، وسيارات الإسعاف والشرطة.

وتظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، المهاجم حافي القدمين ومسلح بسكين طويل، وسط محاولات من المارة لمنعه.

ويمكن سماع صرخات في المقاطع، بينما يصيح رجل بصوت واضح "لقد طعن امرأة لتوه"، في إشارة للجاني.

ونتيجة لذلك، حاول المارة إلقاء الكراسي على المهاجم، وحاول رجل إسقاط السكين من يديه بعصا.

بعد ذلك، هرول المهاجم فيما هرول أكثر من 20 رجلاً وراءه. ثم ظهرت سيارة شرطة بأضواء ساطعة، وتتبعت الحشد الغاضب.

وفي مقاطع الفيديو الأخرى ، يمكن مشاهدة برك من الدماء في شوارع وسط مدينة فورتسبورغ. يشرح صوت المرأة من البداية أن الهجوم قد حدث للتو.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الأمن يفترض أن الجاني نفذه هجومه منفردا، مضيفا: "ليس لدينا دليل على أي جناة آخرين".

ووفق صحيفة بيلد الألمانية، فإن وزير داخلية بافاريا، يواكيم هيرمان موجود في الوقت الحالي في فورتسبورغ لتفقد مكان الجريمة، فيما نجحت الشرطة في إيقاف الجاني برصاصة في ساقه، وهو الآن قيد الاعتقال.