إيطاليا تنفي زيادة عدد قواتها العسكرية في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت هيئة أركان الدفاع الإيطالية، الجمعة، صحة شائعات حول زيادة عناصرها العسكرية في ليبيا.

وقالت هئية الدفاع الإيطالية في بيان أوردته وكالة "نوفا" الناطقة بالعربية، إن الأنباء حول زيادة الكتيبة الإيطالية في ليبيا إلى الضعف لا أساس لها.



وأكدت أن التواجد العسكري الإيطالي الحالي 250 جنديا في مقرها بمدينة مصراتة الليبية في إطار البعثة الثنائية للمساعدة والدعم (MIASIT)، من إجمالي الحد الأقصى المصرح به البالغ 400 جندي.

جاء ذلك ردا على تقرير نشرته "IL FOGLIO" الإيطالية تحدثت فيه عن زيادة الأعداد إلى 600 جندي وفق اتفاقية جديدة مع رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة.

كما أوضحت هئية الدفاع الإيطالية أنه لا توجد حاليا أي نقاشات مع السلطات الليبية بهدف زيادة عدد أفراد الكتيبة.





وبينت أن مجلس الوزراء الإيطالي قرر في 17 يونيو/حزيران الماضي 2020، نشر 17 مهمة في أفريقيا في إطار الاستراتيجية الإيطالية الهادفة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالجنوب.

وأوضحت أن أهم هذه المناطق في القارة الأفريقية والتي تبدو متباعدة جغرافيا لكنها مترابطة فيما بينها وهي خليج غينيا جنوب غرب القارة، والقرن الإفريقي في الجنوب الشرقي وليبيا الواقعة في أقصى الشمال على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.

ومشيرة إلى أن هذه البعثات تهدف إلى حفظ السلام كأولوية لدعم مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق الاستقرار.





وفي وقت سابق أكد وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أن البعثة الايطالية الثنائية للمساعدة والدعم (MIASIT) لديها التزام ببناء قدرات قوية (للقوات الليبية) من خلال برامج التأهيل والتدريب مثل مجالات الصحة العسكرية والتدريب المتخصص وإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، مع أفق ضمان الدعم اللازم للمؤسسات الليبية بعد إعادة التنظيم المستقبلية لقواتها الأمنية الموحدة.