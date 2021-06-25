شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يأمل بإعادة فتح الولايات المتحدة مجدداً أمام المسافرين الأوروبيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، عن أمله في أن يتمكن الأوروبيون مرة أخرى من السفر إلى الولايات المتحدة مع تلاشي المخاوف من فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الأوروبي التوّاق لأموال السياح الأمريكيين بعد موسم كارثي في عام 2020، أتاح الدخول للمسافرين من الولايات المتحدة الذين تلقوا اللقاح، أو لمن أجروا اختبارات كوفيد سلبية، وحض قادته واشنطن على الرد بالمثل.

وبلينكن الذي سئل مراراً عن هذه القضية خلال جولته الأوروبية التي تهدف لإصلاح العلاقات التي توترت خلال عهد دونالد ترامب، أبدى تفهمه، لكنه لم يحدد موعداً لذلك. وقال بلينكن خلال لقاء افتراضي عبر شبكة بروت مع شبان فرنسيين: «نحن نحتاج إلى الاسترشاد بالعلم والخبراء الطبيين، وليس اتخاذ قرار سياسي، بل قرار يستند إلى الحقائق».

وقال متحدثاً الفرنسية بطلاقة: «آمل أن يحدث هذا بسرعة. نريد ذلك حقاً. أتمنى أن تكون مسألة أسابيع بدلاً من شهور». لكنه أشار إلى ظهور المتحورة دلتا التي رُصدت لأول مرة في الهند وجددت المخاوف في الدول الغربية.

ويمكن القول إن الولايات المتحدة لا تتعرض لضغوط سياسية داخلية لرفع القيود، بينما دفعت دول جنوب أوروبا التي تعتمد على السياحة الاتحاد الأوروبي إلى فتح البلاد.