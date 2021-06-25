شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن تقاضي ولاية جورجيا لهذا السبب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، رفعها شكوى ضد ولاية جورجيا تتهمها بتعديل قانونها الانتخابي من أجل تقييد حقوق تصويت الأمريكيين السود.

وقال وزير العدل ميريك جارلاند، خلال مؤتمر صحفي «الشكوى التي قدمناها تعتبر أن التغييرات الأخيرة في قوانين الانتخاب في جورجيا تم سنها بهدف الحرمان أو التقليص من حق التصويت للسكان السود في هذه الولاية الجنوبية».

وأضاف جارلاند الذي أعلن قبل أسبوعين رغبته في تصعيد محاربة معوقات حق التصويت، أن دوائر الوزارة «تدرس كل القوانين التي تم تبنيها» مؤخراً، وتلك التي لا تزال قيد المناقشة. وتابع: «لن نتردد في التحرك، إذا تم رصد انتهاكات أخرى».

ومنذ بداية العام تم إقرار ما لا يقل عن 14 تعديلاً انتخابياً في الولايات التي يقودها الجمهوريون.

وقال المسؤول في وزارة العدل كريستن كلارك: «اعتمدت العديد من الأحكام لغرض تمييزي، وفي انتهاك للقانون الاتحادي بشأن الحق في التصويت» الذي أقر عام 1965 إثر حراك الحقوق المدنية.

وكان الرئيس جو بايدن الذي حظي بدعم انتخابي واسع من الأمريكيين السود، دان ما اعتبره اعتداءات «غير مسبوقة» على حق الاقتراع للأقليات.

من جهتهم، يقول الجمهوريون إن التعديلات تهدف إلى مكافحة تزوير الانتخابات في تكرار لاتهامات الرئيس السابق دونالد ترامب الذي لا يزال يعتبر أن الاقتراع الرئاسي الأخير «سُرق» منه.

وفي جورجيا، وقّع الحاكم بريان كيمب قانوناً في مارس/ آذار الماضي، يقضي، من بين أمور أخرى، بتقصير فترة التصويت عبر البريد، وهي وسيلة اقتراع شائعة لدى الأمريكيين السود، كما يحظر توزيع الطعام والماء في الطوابير أمام مكاتب التصويت التي كثيراً ما تكون أطول في الأحياء ذات الأغلبية السوداء.

وتملك جورجيا ماضياً طويلاً في الفصل العنصري، ويقطنها عدد كبير من الأمريكيين السود الذين دعموا بايدن في الانتخابات الرئاسية.