شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: امنعوا انتقال كوفيد ليتوقف ظهور السلالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف – رويترز

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الجمعة، إن أفضل طريقة لمنع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا هي إبطاء انتقاله من المصابين به إلى غيرهم.

وقال تيدروس: «السلالات الجديدة متوقعة وستواصل الظهور - هذا ما تفعله الفيروسات، فهي تتطور - لكننا يمكن أن نمنع ظهور السلالات من خلال منع كوفيد-19 من الانتقال».

وأشار إلى أن المنظمة قلقة حيال سلالة دلتا سريعة الانتشار. وقال: «الأمر ببساطة: مزيد من العدوى يعني المزيد من السلالات. وقليل من العدوى يعني القليل من السلالات».