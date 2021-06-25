شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تلزم 30% من الموظفين العمل «عن بعد» بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أعلنت موسكو التي تعد بؤرة في روسيا لانتشار «كوفيد 19» بسبب المتحورة دلتا، الجمعة، عن عودة العمل إلزامياً عن بُعد لما لا يقل عن 30% من موظفي الشركات اعتباراً من الاثنين، وفق مرسوم نُشر على موقع المدينة.

ونص المرسوم على أن العمل عن بعد سيكون إلزامياً للموظفين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً وأولئك المعرضين للخطر.

كان هذا الإجراء ساري المفعول خلال الموجتين الأولى والثانية من الوباء، ورُفع في نهاية شهر كانون الثاني/يناير، لكن سُجل انتشار جديد للوباء وخصوصاً في موسكو في الأسبوعين الماضيين بسبب المتحورة دلتا وحملة تطعيم شديدة البطء.

سجلت العاصمة الروسية 98 وفاة جراء «كوفيد-19» خلال 24 ساعة الجمعة، وهو رقم قياسي منذ بداية تفشي الوباء. وفي الفترة نفسها، سُجلت 20393 إصابة جديدة في البلاد بينها 7916 في موسكو.

جعلت موسكو الأسبوع الماضي التطعيم إلزامياً للعاملين في مجالات الخدمات، وأعادت فرض قيود واستخدام تصريح صحي. لكن من غير المتوقع فرض إغلاق عام كما حدث في ربيع 2020.

وحذت العديد من المناطق حذو العاصمة وأعادت فرض القيود. وأعلنت رئيسة وكالة الصحة الروسية آنا بوبوفا الجمعة أن التطعيم الإلزامي لفئات معينة سيشمل 18 منطقة اعتباراً من الاثنين.

ووفقاً لآخر الأرقام، تلقى ما يقرب من 15% من السكان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفقاً لموقع غوغوف الذي يجمع البيانات من المناطق ووسائل الإعلام بسبب نقص الإحصاءات الوطنية الرسمية.

لكن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أكد أن «معدلات التطعيم تسارعت بشكل كبير». وأضاف في اجتماع حكومي «لدينا مخزون من اللقاحات. من المهم تسليمها في الوقت المحدد إلى المناطق».

وقال وزير الصحة ميخائيل موراشكو من جانبه إن 12% من المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب «كوفيد 19» في حالة خطيرة، لكن 15% فقط من الأسرة في العناية المركزة مشغولة حالياً.

وروسيا التي سجلت 132,064 وفاة رسمياً هي الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً جراء «كوفيد 19».