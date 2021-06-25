شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في حادث طعن بمدينة فيرتسبورج الألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (رويترز)

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ثلاثة قتلوا طعناً وأصيب ستة في هجوم بمدينة فيرتسبورج اليوم الجمعة، مضيفة أن الشرطة اعتقلت المشتبه به بعد إصابته برصاصة في ساقه.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على مشتبه به بعد «عملية كبيرة» أغلقت فيها بعض قطاعات وسط المدينة.

وذكرت شرطة منطقة لوار فرانكونيا على تويتر: «ألقينا القبض على مشتبه به.. لا مؤشرات على مشتبه به ثان ولا خطر على السكان».