إصابة رئيس الحكومة التونسية بفيروس كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة التونسية،الجمعة،إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس كورونا، وفقاً لبيان رسمي نقلته وسائل إعلام محلية.

وأوضح البيان، أنه تبعاً للتحاليل الدورية التي يجريها رئيس الحكومة، ثبت مساء اليوم إصابته بفيروس كوفيد 19، ما استوجب تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقاً.

وأضاف البيان: "سيواصل رئيس الحكومة القيام بأعماله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية".ويخضع حالياً الفريق العامل مع رئيس الحكومة للفحوصات والتحاليل الضرورية للتأكد من سلامتهم.وسيجري المشيشي بداية من الأسبوع المقبل الفحوصات والتحاليل اللازمة إلى حين التأكّد من خلوّها من فيروس كورونا ومن سلامة وضعه الصحي.