شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستئناف» تثبت صعود الطائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم تثبيت صعود فريق الطائي الملقب (صائد الكبار) إلى دوري المحترفين، بعد تأييدها قرار لجنة الانضباط برفض الاحتجاج الذي تقدمت به أندية الجبلين والبكيرية والثقبة حول عدم أهلية مشاركة لاعب الطائي عمر إلياس في مباريات فريقه.

واعتبرت اللجنة قرارها نهائياً غير قابل للطعن، وكانت الأندية ال3 قد احتجت لعدم تطابق تواريخ الميلاد للاعب المواليد إلياس.

يذكر أن الطائي صعد لدوري المحترفين إلى جانب فريقي الحزم والفيحاء.