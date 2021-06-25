شكرا لقرائتكم خبر عن بيسكيه ينفذ ثالث مهمة له في الفراغ الفضائي خلال أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

بدأ رائد الفضاء الفرنسي، توما بيسكيه، الجمعة، ثالث طلعة له إلى الفراغ الفضائي في خلال أسبوع ونيّف، لإنجاز مهمته بوضع لوح شمسي جديد خارج محطة الفضاء الدولية.

وينفذ بيسكيه المهمة مع رائد الفضاء الأمريكي شاين كيمبرو، ويتوقع أن تدوم أيضاً نحو ست ساعات ونصف الساعة.

وأوضح بيسكيه عبر «إنستجرام»، أن تكرار المهمات بهذه السرعة «أمر شائع»، إذ يسهم في تحضير البزات الفضائية بالصورة الأفضل، «لكن ما ليس شائعاً هو أن نقوم بهذا العدد من المهمات مع الشخص نفسه».

وكتب بيسكيه قبل ساعات قليلة من الانطلاق في الفراغ الفضائي، عبر «تويتر»: «أيّاً كان عدد المرات التي نخرج فيها من محطة الفضاء الدولية، لا يصبح ذلك روتينياً أبداً. الجميع في حالة تركيز كامل للجولة الثالثة».

وكان بيسكيه وكيمبرو أجريا طلعتين إلى الفضاء جنباً إلى جنب سنة 2017. وفي المحصلة، هذه الطلعة الخامسة إلى الفضاء للرائد الفرنسي.

وبعد وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية نهاية إبريل/ نيسان الماضي، كان مقرراً أن يجري بيسكيه وكيمبرو طلعتين فضائيتين فقط، غير أن هذه المهمة الثالثة أضيفت، بعد سلسلة مشكلات تقنية خلال الطلعة الأولى.