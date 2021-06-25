شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُنظم مؤتمراً طبياً حول ترميم «الرباط الصليبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم الجمعة بالتعاون مع مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي، مؤتمراً طبياً بعنوان «أحدث التقنيات الجراحية والعلاجية لقطع وترميم الرباط الصليبي» بمشاركة واسعة من الأطقم الطبية العاملة في الأندية والمنتخبات الوطنية الإماراتية والعالمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

افتتح الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة فعاليات المؤتمر ورحب بمحاضري المؤتمر وجميع المشاركين، مؤكداً حرص واهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد على دعمه جهود ومبادرات اللجنة الطبية الرامية لتطوير قدرات وخبرات الأطقم الطبية بالأندية والمنتخبات الوطنية الإماراتية، والوقوف على كافة تطورات الطب الرياضي، في ظل اهتمام اتحاد الكرة بسلامة منتسبيه وخاصة لاعبي كرة القدم.

من جهته، نقل الدكتور مراد الغرايري المدير الطبي لمركز الفيفا بدبي تحيات سامي القمزي رئيس مركز الفيفا الطبي المتميز بدبي لحضور المؤتمر، وثمن التعاون المشترك بين مركز الفيفا واتحاد الكرة على مدار أربع سنوات، نجحت خلالها الجهود الثنائية في زيادة خبرات الأطقم الطبية بصفة دورية وفقاً لما يشهده هذا المجال الطبي المهم من مستجدات تسهم بشكل فعال في فهم والاعتماد على التقنيات الطبية والعلاجية المتطورة التي تساعد على سرعة عملية الاستشفاء والعودة السريعة لممارسة نشاط كرة القدم.

وناقشت محاضرات المؤتمر أحدث ما توصلت له التقنيات العلاجية الحديثة لعلاج قطع الرباط الصليبي وتعويضه بالوتر الأمامي والعلوي لصابونة الركبة، كذلك الأوتار الخلفية والجانبية للركبة، وكيفية علاجه بالطب التجديدي «الخلايا الجذعية»، وترميم الرباط الصليبي الذي تعرض للقطع لعدة مرات.

شارك في تقديم المحاضرات الدكتور سعيد آل ثاني نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة، والبروفيسور الإسباني رامون كوجات، والبروفيسور الفرنسي فردرك كيامي أستاذ جراحة الإصابات الرياضية بمستشفى جامعة السوربون في باريس، والدكتور باولو لوبو مدير مركز الفيفا الطبي المتميز بالعاصمة البرازيلية برازيليا، والدكتور باتريك يونج من مستشفى الجامعة الصينية في هونج كونج رئيس الجمعية الآسيوية للطب الرياضي، والدكتور دارل أوشبار جراح الإصابات الرياضية بمستشفى جامعة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحرص المحاضرون على الرد والإجابة عن كافة استفسارات الأطقم الطبية المشاركة في فعالياته.